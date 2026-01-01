Nike Commute keresztpántos táska (1 l)

A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. Kicsi, de erős – ez a táska tökéletes méretű az összes apró, mindennapi, nélkülözhetetlen holmid számára. Elöl és hátul cipzáras rekesszel rendelkezik. A hátsó, belső becsúsztatós zsebben rendezetten, mégis könnyen elérhetően tarthatod az értékeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver

Stílus: IQ1279-010