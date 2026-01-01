Nike Commute keresztpántos táska (1 l)

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Nike Commute
Crossbody táska (1 l)
A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. Kicsi, de erős – ez a táska tökéletes méretű az összes apró, mindennapi, nélkülözhetetlen holmid számára. Elöl és hátul cipzáras rekesszel rendelkezik. A hátsó, belső becsúsztatós zsebben rendezetten, mégis könnyen elérhetően tarthatod az értékeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
- Stílus: IQ1279-010
Nike Commute
A divat és a funkcionalitás találkozása a modern ingázó számára. Kicsi, de erős – ez a táska tökéletes méretű az összes apró, mindennapi, nélkülözhetetlen holmid számára. Elöl és hátul cipzáras rekesszel rendelkezik. A hátsó, belső becsúsztatós zsebben rendezetten, mégis könnyen elérhetően tarthatod az értékeidet. A fényvisszaverő részletek feltűnő bevonatot hoznak létre.
Előnyök
- Az állítható vállpánt mindkét oldalon viselhető.
- A párnázott hátsó panel lehetővé teszi a kényelmes hordozást.
Termékadatok
- 13 cm (sz.) x 20 cm (ma.) x 5 cm (mé.)
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Reflect Silver
- Stílus: IQ1279-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Commute