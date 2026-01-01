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Nike Commute
Hátizsák (25 l)
A hátizsák fényvisszaverő dizájnelemekkel rendelkezik a modern ingázó számára. Külön párnázott laptoprekeszében biztonságban és rendezetten tarthatod a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az egyik oldalon található cipzáras, bővíthető zsebben könnyedén elfér a legtöbb nagyméretű vizespalack.
- Megjelenített szín: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Stílus: IQ1281-085
Nike Commute
A hátizsák fényvisszaverő dizájnelemekkel rendelkezik a modern ingázó számára. Külön párnázott laptoprekeszében biztonságban és rendezetten tarthatod a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az egyik oldalon található cipzáras, bővíthető zsebben könnyedén elfér a legtöbb nagyméretű vizespalack.
A termék előnyei
- Belső rekesz max. 15 colos laptopok számára.
- A párnázott hátpanel és az állítható vállpántok fokozzák a kényelmet.
- Az elülső cipzáras zsebnek köszönhetően gyorsan hozzáférhetsz a legfontosabb értékeidhez.
- A levehető mini táskában rendszerezetten tárolhatod a kisebb tárgyakat.
Termékadatok
- 30 cm (sz.) 48 cm (ma.) 13 cm (mé.)
- Fényvisszaverő részletek
- Csak lemosható
- Importált
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Stílus: IQ1281-085
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Commute