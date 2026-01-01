Nike Commute hátizsák (25 l)

A hátizsák fényvisszaverő dizájnelemekkel rendelkezik a modern ingázó számára. Külön párnázott laptoprekeszében biztonságban és rendezetten tarthatod a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az egyik oldalon található cipzáras, bővíthető zsebben könnyedén elfér a legtöbb nagyméretű vizespalack.

Megjelenített szín: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Stílus: IQ1281-085