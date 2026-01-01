 
1 / 10. kép
Nike Commute hátizsák (25 l) - Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Újrahasznosított anyagok

Nike Commute

Hátizsák (25 l)

69,99 €
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
Fekete/Fekete/Reflect Silver
EGY MÉRET

A hátizsák fényvisszaverő dizájnelemekkel rendelkezik a modern ingázó számára. Külön párnázott laptoprekeszében biztonságban és rendezetten tarthatod a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az egyik oldalon található cipzáras, bővíthető zsebben könnyedén elfér a legtöbb nagyméretű vizespalack.


  • Megjelenített szín: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Stílus: IQ1281-085

Nike Commute

69,99 €

A hátizsák fényvisszaverő dizájnelemekkel rendelkezik a modern ingázó számára. Külön párnázott laptoprekeszében biztonságban és rendezetten tarthatod a technológiai eszközeidet. Az elülső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a kisebb, nélkülözhetetlen tárgyakhoz, míg az egyik oldalon található cipzáras, bővíthető zsebben könnyedén elfér a legtöbb nagyméretű vizespalack.

A termék előnyei

  • Belső rekesz max. 15 colos laptopok számára.
  • A párnázott hátpanel és az állítható vállpántok fokozzák a kényelmet.
  • Az elülső cipzáras zsebnek köszönhetően gyorsan hozzáférhetsz a legfontosabb értékeidhez.
  • A levehető mini táskában rendszerezetten tárolhatod a kisebb tárgyakat.

Termékadatok

  • 30 cm (sz.) 48 cm (ma.) 13 cm (mé.)
  • Fényvisszaverő részletek
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Stílus: IQ1281-085

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Commute.

    Nike Commute hátizsák (25 l)

    Nike Commute

    69,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

    Item 3 of 9