 
1 / 14. kép
Nagyra értékelt
Nike Club szőtt, bő férfi rövidnadrág - Pink Foam/Fehér

Nike Club

Szőtt, bő férfi rövidnadrág

39,99 €
Pink Foam/Fehér
Fekete/Fehér
Fir/Fehér
Obsidian/Fehér
Parachute Beige/Fehér
Court Blue/Fehér
Photon Dust/Fehér
Safety Orange/Fehér
Light Magenta/Midnight Navy
Hydrogen Blue/Fehér
Old Royal/Fehér
Football Blue/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • A szokottnál nagyobb méret; javasoljuk, hogy rendelj egy mérettel kisebbet

Ez a sportos és sokoldalú, szőtt rövidnadrág a gondtalan, mindennapi kényelem érdekében készült. Fazonja térd fölé ér, az ülepnél és a comboknál pedig laza, hogy megfelelően szellős és könnyed legyen, főleg meleg időben. A hálós bélés hűsít és jól szellőzik, miközben a városban intézed a dolgodat. Párosítsd egy pólóval és a kedvenc Nike cipőddel, hogy nagyszerűen érezd magad, miközben remekül nézel ki.


  • Megjelenített szín: Pink Foam/Fehér
  • Stílus: FN3307-663

Nike Club

39,99 €

Ez a sportos és sokoldalú, szőtt rövidnadrág a gondtalan, mindennapi kényelem érdekében készült. Fazonja térd fölé ér, az ülepnél és a comboknál pedig laza, hogy megfelelően szellős és könnyed legyen, főleg meleg időben. A hálós bélés hűsít és jól szellőzik, miközben a városban intézed a dolgodat. Párosítsd egy pólóval és a kedvenc Nike cipőddel, hogy nagyszerűen érezd magad, miközben remekül nézel ki.

A termék előnyei

  • A könnyű, szőtt anyag sima és friss.
  • A hűsítő, hálós bélés szellőző kényelmet biztosít.
  • Ez a térd fölé érő, laza szabású rövidnadrág bő az ülepnél és a comboknál.
  • A külső zsinórral ellátott puha, rugalmas derékrész kényelmesen és biztosan illeszkedik.

Termékadatok

  • 15 cm-es belső szárhossz
  • Elülső zsebek
  • Tépőzárral záródó hátsó zseb
  • Hímzett Nike Futura logó a bal combon
  • Oldalsó szellőzők
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pink Foam/Fehér
  • Stílus: FN3307-663

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 185 cm
    • A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 191 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • A szokottnál nagyobb méret; javasoljuk, hogy rendelj egy mérettel kisebbet
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (480)

4.8 csillag

  • 24/7 beste Shorts ever

    antonmichael497174983

    24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.

  • All around shorts

    Terry

    [This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Very comfortable and look great

    Josue93

    [This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike Club szőtt, bő férfi rövidnadrág

Nike Club

39,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 4

A sport inspirálta, a te stílusod dobja fel

Szerezd be a megjelenésed meghatározásához szükséges darabokat.