Nike Club szőtt, bő férfi rövidnadrág

Ez a sportos és sokoldalú, szőtt rövidnadrág a gondtalan, mindennapi kényelem érdekében készült. Fazonja térd fölé ér, az ülepnél és a comboknál pedig laza, hogy megfelelően szellős és könnyed legyen, főleg meleg időben. A hálós bélés hűsít és jól szellőzik, miközben a városban intézed a dolgodat. Párosítsd egy pólóval és a kedvenc Nike cipőddel, hogy nagyszerűen érezd magad, miközben remekül nézel ki.

Megjelenített szín: Pink Foam/Fehér

Stílus: FN3307-663