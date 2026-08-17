Nike Club szőtt, bő férfi rövidnadrág

24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
Ez a sportos és sokoldalú, szőtt rövidnadrág a gondtalan, mindennapi kényelem érdekében készült. Fazonja térd fölé ér, az ülepnél és a comboknál pedig laza, hogy megfelelően szellős és könnyed legyen, főleg meleg időben. A hálós bélés hűsít és jól szellőzik, miközben a városban intézed a dolgodat. Párosítsd egy pólóval és a kedvenc Nike cipőddel, hogy nagyszerűen érezd magad, miközben remekül nézel ki.
Nike Club
Ez a sportos és sokoldalú, szőtt rövidnadrág a gondtalan, mindennapi kényelem érdekében készült. Fazonja térd fölé ér, az ülepnél és a comboknál pedig laza, hogy megfelelően szellős és könnyed legyen, főleg meleg időben. A hálós bélés hűsít és jól szellőzik, miközben a városban intézed a dolgodat. Párosítsd egy pólóval és a kedvenc Nike cipőddel, hogy nagyszerűen érezd magad, miközben remekül nézel ki.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
All around shorts
Terry
[This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Very comfortable and look great
Josue93
[This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Nike Club
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