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Nike Club strukturált versenysapka - University Red/Fekete

Nike Club

Strukturált versenysapka

29% kedvezmény

Niké, a győzelem istennője veszi át az irányítást ebben a versenyzés ihlette sapkában. Strukturált, közepes mélységű fazonnal és ívelt napellenzővel rendelkezik a klasszikus megjelenés érdekében.


  • Megjelenített szín: University Red/Fekete
  • Stílus: IH9259-696

Nike Club

29% kedvezmény

Niké, a győzelem istennője veszi át az irányítást ebben a versenyzés ihlette sapkában. Strukturált, közepes mélységű fazonnal és ívelt napellenzővel rendelkezik a klasszikus megjelenés érdekében.

Termékadatok

  • Hátsó állítható pánt
  • Fémes csúszócsat
  • Fő alkotórész: 100% pamut. Elülső panel hátoldala: 100% poliészter.
  • Nem mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: University Red/Fekete
  • Stílus: IH9259-696

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Nike Club strukturált versenysapka

Nike Club

29% kedvezmény

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