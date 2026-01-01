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Újrahasznosított anyagok
Nike Club
Strukturálatlan kötött sapka
34,99 €
A hímzett címer és a darázskötésű ellenző prémium megjelenést kölcsönöz a klasszikus, közepes mélységű Club sapkának. Tartós pamutvászonból készült, és ívelt napellenzővel rendelkezik a klasszikus megjelenésért.
- Megjelenített szín: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stílus: IQ1326-323
Nike Club
34,99 €
A hímzett címer és a darázskötésű ellenző prémium megjelenést kölcsönöz a klasszikus, közepes mélységű Club sapkának. Tartós pamutvászonból készült, és ívelt napellenzővel rendelkezik a klasszikus megjelenésért.
Termékadatok
- Állítható fémes csúszócsat
- Fő alkotórész: 100% pamut. Panelek: 100% poliészter. Elülső bélés: 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stílus: IQ1326-323
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club
34,99 €