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Nike Club strukturálatlan kötött sapka - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Újrahasznosított anyagok

Nike Club

Strukturálatlan kötött sapka

34,99 €
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Fekete/Ale Brown/Sanddrift

A hímzett címer és a darázskötésű ellenző prémium megjelenést kölcsönöz a klasszikus, közepes mélységű Club sapkának. Tartós pamutvászonból készült, és ívelt napellenzővel rendelkezik a klasszikus megjelenésért.


  • Megjelenített szín: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Stílus: IQ1326-323

Nike Club

34,99 €

A hímzett címer és a darázskötésű ellenző prémium megjelenést kölcsönöz a klasszikus, közepes mélységű Club sapkának. Tartós pamutvászonból készült, és ívelt napellenzővel rendelkezik a klasszikus megjelenésért.

Termékadatok

  • Állítható fémes csúszócsat
  • Fő alkotórész: 100% pamut. Panelek: 100% poliészter. Elülső bélés: 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Stílus: IQ1326-323

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club strukturálatlan kötött sapka

    Nike Club

    34,99 €

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