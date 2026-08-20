Nike Club
Strukturálatlan Futura Wash sapka
A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.
- Megjelenített szín: Fehér/Fekete
- Stílus: FB5368-100
Nike Club
A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.
A termék előnyei
- A Nike Club sapkák közepes mélységű dizájnnal és klasszikus stílussal rendelkeznek, a sokoldalúságuk miatt pedig bármilyen alkalomra megfelelnek.
- A pamut twillanyag puhán simul a bőrödre, így egész nap könnyed viseletet biztosít.
- A közepes mélységű dizájn éppen a fej fölé ér, ezért sokoldalú, lezser és stílusos profilt kínál.
- A hátsó záródás fém húzócsat segítségével állítható. A hátul lelógó pántrész szépen elrejthető a fejpántban.
Termékadatok
- Hímzéssel díszített szellőzőlyukak
- Hímzett Nike Futura logó középen
- 100% pamut
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Fekete
- Stílus: FB5368-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club