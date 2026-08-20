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Nike Club strukturálatlan Futura Wash sapka - Fehér/Fekete

Nike Club

Strukturálatlan Futura Wash sapka

27,99 €
Fehér/Fekete
Particle Grey/Fehér
Fekete/Fekete
Fekete/Fehér
Obsidian/Fehér
Parachute Beige/Fehér

A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete
  • Stílus: FB5368-100

Nike Club

27,99 €

A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.

A termék előnyei

  • A Nike Club sapkák közepes mélységű dizájnnal és klasszikus stílussal rendelkeznek, a sokoldalúságuk miatt pedig bármilyen alkalomra megfelelnek.
  • A pamut twillanyag puhán simul a bőrödre, így egész nap könnyed viseletet biztosít.
  • A közepes mélységű dizájn éppen a fej fölé ér, ezért sokoldalú, lezser és stílusos profilt kínál.
  • A hátsó záródás fém húzócsat segítségével állítható. A hátul lelógó pántrész szépen elrejthető a fejpántban.

Termékadatok

  • Hímzéssel díszített szellőzőlyukak
  • Hímzett Nike Futura logó középen
  • 100% pamut
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete
  • Stílus: FB5368-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club strukturálatlan Futura Wash sapka

    Nike Club

    27,99 €