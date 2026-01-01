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Újrahasznosított anyagok
Nike Club
Strukturálatlan farmer festősapka
34,99 €
A festékszórós technika kopott, bejáratott megjelenést kölcsönöz ennek a farmer Club sapkának. Az ívelt napellenző és a közepes mélység klasszikus megjelenést kölcsönöz. A
- Megjelenített szín: College Navy/Pink Foam
- Stílus: IQ1314-419
Nike Club
34,99 €
A festékszórós technika kopott, bejáratott megjelenést kölcsönöz ennek a farmer Club sapkának. Az ívelt napellenző és a közepes mélység klasszikus megjelenést kölcsönöz. A
Termékadatok
- Szőtt rátét
- Hátsó állítható pánt
- Fémes csúszócsat
- Fő alkotórész: 100% pamut. Elülső panel bélése: 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: College Navy/Pink Foam
- Stílus: IQ1314-419
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club
34,99 €