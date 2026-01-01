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Nike Club strukturálatlan farmer festősapka - College Navy/Pink Foam

Újrahasznosított anyagok

Nike Club

Strukturálatlan farmer festősapka

34,99 €

A festékszórós technika kopott, bejáratott megjelenést kölcsönöz ennek a farmer Club sapkának. Az ívelt napellenző és a közepes mélység klasszikus megjelenést kölcsönöz. A


  • Megjelenített szín: College Navy/Pink Foam
  • Stílus: IQ1314-419

Nike Club

34,99 €

A festékszórós technika kopott, bejáratott megjelenést kölcsönöz ennek a farmer Club sapkának. Az ívelt napellenző és a közepes mélység klasszikus megjelenést kölcsönöz. A

Termékadatok

  • Szőtt rátét
  • Hátsó állítható pánt
  • Fémes csúszócsat
  • Fő alkotórész: 100% pamut. Elülső panel bélése: 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: College Navy/Pink Foam
  • Stílus: IQ1314-419

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club strukturálatlan farmer festősapka

    Nike Club

    34,99 €

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