1 / 11. kép
Nike Club Rules
Póló
49,99 €
A vastag pamut merev esést és strukturált érzetet ad a Club Rules pólónak. A laza fazon bő érzetű a törzs körül.
- Megjelenített szín: Fekete/Obsidian
- Stílus: IR6999-010
Nike Club Rules
49,99 €
A vastag pamut merev esést és strukturált érzetet ad a Club Rules pólónak. A laza fazon bő érzetű a törzs körül.
Termékadatok
- NikeCourt rátét
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Obsidian
- Stílus: IR6999-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 183 cm
- A nagy és magas modell 2XL-es méretet visel, és 191 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Club Rules.
Nike Club Rules
49,99 €