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Nike Club Rules póló - Fekete/Obsidian

Nike Club Rules

Póló

49,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A vastag pamut merev esést és strukturált érzetet ad a Club Rules pólónak. A laza fazon bő érzetű a törzs körül.


  • Megjelenített szín: Fekete/Obsidian
  • Stílus: IR6999-010

Nike Club Rules

49,99 €

A vastag pamut merev esést és strukturált érzetet ad a Club Rules pólónak. A laza fazon bő érzetű a törzs körül.

Termékadatok

  • NikeCourt rátét
  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Obsidian
  • Stílus: IR6999-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 183 cm
    • A nagy és magas modell 2XL-es méretet visel, és 191 cm magas
    • Laza fazon: bő és laza
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club Rules póló

    Nike Club Rules

    49,99 €

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