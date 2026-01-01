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Nike Club
Rendszerezőszett (négyrészes)
54,99 €
Kerüld el a zsúfoltságot, és gondoskodj a rendezettségről. A szett három tárolótasakot és egy nagyméretű cipőzsákot tartalmaz, így a sneakereidet a többi felszerelésedtől elkülönítve csomagolhatod el.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IW7999-091
Nike Club
54,99 €
Kerüld el a zsúfoltságot, és gondoskodj a rendezettségről. A szett három tárolótasakot és egy nagyméretű cipőzsákot tartalmaz, így a sneakereidet a többi felszerelésedtől elkülönítve csomagolhatod el.
Előnyök
- A többféle tárolási lehetőségnek köszönhetően könnyen rendszerezve tarthatod a holmidat.
- Strapabíró, hasadásgátló anyag a mindennapi használatra.
Termékadatok
- 4 lb/2 kg
- Kis táska: 30 cm (sz.) × 15 cm (ma.) × 9 cm (mé.); Közepes táska: 30 cm (sz.) × 23 cm (ma.) × 9 cm (mé.); Nagy táska: 36 cm (sz.) × 30 cm (ma.) × 9 cm (mé.)
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IW7999-091
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club
54,99 €