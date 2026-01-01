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Nike Club rendszerezőszett (négyrészes) - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Club

Rendszerezőszett (négyrészes)

54,99 €
EGY MÉRET

Kerüld el a zsúfoltságot, és gondoskodj a rendezettségről. A szett három tárolótasakot és egy nagyméretű cipőzsákot tartalmaz, így a sneakereidet a többi felszerelésedtől elkülönítve csomagolhatod el.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IW7999-091

Nike Club

54,99 €

Kerüld el a zsúfoltságot, és gondoskodj a rendezettségről. A szett három tárolótasakot és egy nagyméretű cipőzsákot tartalmaz, így a sneakereidet a többi felszerelésedtől elkülönítve csomagolhatod el.

Előnyök

  • A többféle tárolási lehetőségnek köszönhetően könnyen rendszerezve tarthatod a holmidat.
  • Strapabíró, hasadásgátló anyag a mindennapi használatra.

Termékadatok

  • 4 lb/2 kg
  • Kis táska: 30 cm (sz.) × 15 cm (ma.) × 9 cm (mé.); Közepes táska: 30 cm (sz.) × 23 cm (ma.) × 9 cm (mé.); Nagy táska: 36 cm (sz.) × 30 cm (ma.) × 9 cm (mé.)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IW7999-091

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club rendszerezőszett (négyrészes)

    Nike Club

    54,99 €

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