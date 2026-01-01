Nike Club rendszerezőszett (négyrészes)

Kerüld el a zsúfoltságot, és gondoskodj a rendezettségről. A szett három tárolótasakot és egy nagyméretű cipőzsákot tartalmaz, így a sneakereidet a többi felszerelésedtől elkülönítve csomagolhatod el.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: IW7999-091