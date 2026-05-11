Nike Club nyitott szárú francia frottír férfinadrág

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
Ebben a klasszikus tréningnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít. A nyitott szárú kialakítás miatt kényelmesen a cipődre ér.
Nike Club
Ebben a klasszikus tréningnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít. A nyitott szárú kialakítás miatt kényelmesen a cipődre ér.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3.7 csillag
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
Nike Club