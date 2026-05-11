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Nike Club nyitott szárú francia frottír férfinadrág - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Club

Nyitott szárú francia frottír férfinadrág

54,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ebben a klasszikus tréningnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít. A nyitott szárú kialakítás miatt kényelmesen a cipődre ér.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: HQ4422-010

Nike Club

54,99 €

Ebben a klasszikus tréningnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít. A nyitott szárú kialakítás miatt kényelmesen a cipődre ér.

A termék előnyei

  • A lezser illeszkedés érdekében az ülepénél és a combjánál laza szabásúra terveztük.
  • A rejtett patenttal záródó hátsó zsebekben biztonságban tudhatod a kisebb holmijaidat.

Termékadatok

  • Hímzett Nike Futura embléma
  • Külső húzózsinórral ellátott, rugalmas derékrész
  • Elülső zsebek
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Oldalzseb: 100% pamut. Hátsó zseb: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: HQ4422-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 183 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (14)

3.7 csillag

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Nike Club nyitott szárú francia frottír férfinadrág

Nike Club

54,99 €

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