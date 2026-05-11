Nike Club nyitott szárú francia frottír férfinadrág

Ebben a klasszikus tréningnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít. A nyitott szárú kialakítás miatt kényelmesen a cipődre ér.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: HQ4422-010