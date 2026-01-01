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Nike Club medencetörölköző - Fekete/Fehér

Nike Club

Medencetörölköző

44,99 €
EGY MÉRET

Senki sem szeretne csiszolópapírnak érződő törölközőt használni. Ebbe a puha és nedvszívó pamut törölközőbe csodálatos érzés beburkolózni, miután megmártóztál a medencében.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: HF9405-010

Nike Club

44,99 €

Senki sem szeretne csiszolópapírnak érződő törölközőt használni. Ebbe a puha és nedvszívó pamut törölközőbe csodálatos érzés beburkolózni, miután megmártóztál a medencében.

Termékadatok

  • 71 cm x 173 cm
  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: HF9405-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club medencetörölköző

    Nike Club

    44,99 €

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