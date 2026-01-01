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Nike Club
Medencetörölköző
44,99 €
Senki sem szeretne csiszolópapírnak érződő törölközőt használni. Ebbe a puha és nedvszívó pamut törölközőbe csodálatos érzés beburkolózni, miután megmártóztál a medencében.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: HF9405-010
Nike Club
44,99 €
Senki sem szeretne csiszolópapírnak érződő törölközőt használni. Ebbe a puha és nedvszívó pamut törölközőbe csodálatos érzés beburkolózni, miután megmártóztál a medencében.
Termékadatok
- 71 cm x 173 cm
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: HF9405-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club
44,99 €