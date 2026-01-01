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Nike Club
Laptoptáska
37,99 €
Ebben a vízálló Nike Club laptoptáskában akár egy 16 colos laptop is elfér, az elülső cipzáras rekeszben pedig egy 14 colos táblagép vagy kiegészítők is helyet kaphatnak.
- Megjelenített szín: Space Purple/Bleached Coral/Fekete
- Stílus: IW7915-570
Nike Club
37,99 €
Ebben a vízálló Nike Club laptoptáskában akár egy 16 colos laptop is elfér, az elülső cipzáras rekeszben pedig egy 14 colos táblagép vagy kiegészítők is helyet kaphatnak.
Termékadatok
- Akár egy 16 colos laptop is elfér benne
- Testrész: 54% nejlon/40% poliészter/6% spandex. Bélés: 100% poliészter.
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Space Purple/Bleached Coral/Fekete
- Stílus: IW7915-570
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club
37,99 €