 
1 / 4. kép
Nike Club laptoptáska - Space Purple/Bleached Coral/Fekete

Nike Club

Laptoptáska

37,99 €
Méret kiválasztása

Ebben a vízálló Nike Club laptoptáskában akár egy 16 colos laptop is elfér, az elülső cipzáras rekeszben pedig egy 14 colos táblagép vagy kiegészítők is helyet kaphatnak.


  • Megjelenített szín: Space Purple/Bleached Coral/Fekete
  • Stílus: IW7915-570

Nike Club

37,99 €

Ebben a vízálló Nike Club laptoptáskában akár egy 16 colos laptop is elfér, az elülső cipzáras rekeszben pedig egy 14 colos táblagép vagy kiegészítők is helyet kaphatnak.

Termékadatok

  • Akár egy 16 colos laptop is elfér benne
  • Testrész: 54% nejlon/40% poliészter/6% spandex. Bélés: 100% poliészter.
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Space Purple/Bleached Coral/Fekete
  • Stílus: IW7915-570

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Club.

    Nike Club laptoptáska

    Nike Club

    37,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed