Nike Club kétrészes hosszú cipzáras szett kisgyerekeknek

Könnyű, egész nap kényelmes öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A bő kapucnis pulóver hosszú cipzárja megkönnyíti a póló vagy trikó fölé való réteges öltözködést, a hozzáillő szűkített nadrág pedig rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes, biztonságos illeszkedés érdekében. Párosítsd bármilyen Nike felsővel a teljes megjelenésért, amely passzol a cipőjéhez.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: FZ1867-010