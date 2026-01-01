Nike
Club hosszú cipzáras kétrészes szett babáknak (12–24 hónapos)
Könnyű, egész nap kényelmes öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A bő kapucnis pulóver hosszú cipzárja megkönnyíti a póló vagy trikó fölé való réteges öltözködést, a hozzáillő szűkített nadrág pedig rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes, biztonságos illeszkedés érdekében. Párosítsd bármilyen Nike felsővel a teljes megjelenésért, amely passzol a cipőjéhez.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IB9015-010
Nike
Könnyű, egész nap kényelmes öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A bő kapucnis pulóver hosszú cipzárja megkönnyíti a póló vagy trikó fölé való réteges öltözködést, a hozzáillő szűkített nadrág pedig rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes, biztonságos illeszkedés érdekében. Párosítsd bármilyen Nike felsővel a teljes megjelenésért, amely passzol a cipőjéhez.
Termékadatok
- 60% pamut/40% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IB9015-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike