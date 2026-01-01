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Nike Club hosszú cipzáras kétrészes szett babáknak (12–24 hónapos) - Fekete

Nike

Club hosszú cipzáras kétrészes szett babáknak (12–24 hónapos)

44,99 €

Könnyű, egész nap kényelmes öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A bő kapucnis pulóver hosszú cipzárja megkönnyíti a póló vagy trikó fölé való réteges öltözködést, a hozzáillő szűkített nadrág pedig rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes, biztonságos illeszkedés érdekében. Párosítsd bármilyen Nike felsővel a teljes megjelenésért, amely passzol a cipőjéhez.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IB9015-010

Nike

44,99 €

Könnyű, egész nap kényelmes öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A bő kapucnis pulóver hosszú cipzárja megkönnyíti a póló vagy trikó fölé való réteges öltözködést, a hozzáillő szűkített nadrág pedig rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes, biztonságos illeszkedés érdekében. Párosítsd bármilyen Nike felsővel a teljes megjelenésért, amely passzol a cipőjéhez.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IB9015-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club hosszú cipzáras kétrészes szett babáknak (12–24 hónapos)

    Nike

    44,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed