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Nike Club francia frottír férfi szabadidőnadrág - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Club

Francia frottír férfi szabadidőnadrág

54,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
Obsidian/Obsidian/Fehér
Pink Foam/Pink Foam/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ezt a klasszikus szabadidőnadrágot úgy terveztük, hogy lezserebb legyen az ülepnél és a combnál, és enyhén szűküljön a bordázott bokaszegély felé. A közepes vastagságú francia frottír puha, kellemes tapintású, pont mint a klasszikus melegítőnadrágod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: FN3801-010

Nike Club

54,99 €

Ezt a klasszikus szabadidőnadrágot úgy terveztük, hogy lezserebb legyen az ülepnél és a combnál, és enyhén szűküljön a bordázott bokaszegély felé. A közepes vastagságú francia frottír puha, kellemes tapintású, pont mint a klasszikus melegítőnadrágod.

A termék előnyei

  • A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így készen állsz majd mind az edzőteremre, mint pedig a kanapéra.
  • A rugalmas derékpánt és a kör alakú külső zsinór kényelmes, egyéni illeszkedést biztosít a deréknál.
  • A rejtett patenttal záródó hátsó zsebekben biztonságban tudhatod a kisebb holmidat.

Termékadatok

  • Hímzett Nike Futura embléma
  • Elülső zsebek
  • Fő alkotórész: 78–84% pamut/16–22% poliészter. Oldalsó zseb/hátsó zseb: 100% pamut.
  • Az anyagok százalékos aránya eltérő lehet. A tényleges mennyiségek a címkén láthatók.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: FN3801-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 175 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (20)

4.5 csillag

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Nike Club francia frottír férfi szabadidőnadrág

Nike Club

54,99 €

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