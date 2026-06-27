Nike Club francia frottír férfi szabadidőnadrág

Ezt a klasszikus szabadidőnadrágot úgy terveztük, hogy lezserebb legyen az ülepnél és a combnál, és enyhén szűküljön a bordázott bokaszegély felé. A közepes vastagságú francia frottír puha, kellemes tapintású, pont mint a klasszikus melegítőnadrágod.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: FN3801-010