Nike Club francia frottír férfi szabadidőnadrág

ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Ezt a klasszikus szabadidőnadrágot úgy terveztük, hogy lezserebb legyen az ülepnél és a combnál, és enyhén szűküljön a bordázott bokaszegély felé. A közepes vastagságú francia frottír puha, kellemes tapintású, pont mint a klasszikus melegítőnadrágod.
Nike Club
Ezt a klasszikus szabadidőnadrágot úgy terveztük, hogy lezserebb legyen az ülepnél és a combnál, és enyhén szűküljön a bordázott bokaszegély felé. A közepes vastagságú francia frottír puha, kellemes tapintású, pont mint a klasszikus melegítőnadrágod.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Guido680484570
Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg
Dobre dresy
Grzegorz882839540
Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.
Nike Club