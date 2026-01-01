Nike Club Fleece
Hosszú cipzáras, kapucnis francia frottír pulóver nagyobb gyerekeknek
Mozogj a saját tempódban és játssz a saját szabályaid szerint: ne hagyd, hogy az időjárás diktáljon neked! Tökéletes választás, ha a bolyhosított polárunknál kevésbé meleg anyagra van szükséged. A könnyű kényelemről gondoskodó francia frottír a puhaság érzését nyújtja – pont, mint a klasszikus pulóvered. Cipzárazd be, és már indulhatsz is a szabadba.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: FD3017-010
Nike Club Fleece
Mozogj a saját tempódban és játssz a saját szabályaid szerint: ne hagyd, hogy az időjárás diktáljon neked! Tökéletes választás, ha a bolyhosított polárunknál kevésbé meleg anyagra van szükséged. A könnyű kényelemről gondoskodó francia frottír a puhaság érzését nyújtja – pont, mint a klasszikus pulóvered. Cipzárazd be, és már indulhatsz is a szabadba.
A termék előnyei
- A méretválasztékunk kialakításánál a nemek helyett az illeszkedésre helyeztük a hangsúlyt, hogy minden gyerek a maga módján játszhasson.
- Az elülső zsebbe elteheted a nasijaidat és az egyéb kincseidet.
- A bordázott mandzsetták és szegély megakadályozzák a pulóver elmozdulását mozgás közben.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
- Hímzett Futura logó
- Bordázott mandzsetták és szegély
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: FD3017-010
Méret és fazon
- A lány modell S-es méretet visel, és 132 cm magas
- A fiú modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club Fleece