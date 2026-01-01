Nike Club Fleece hosszú cipzáras, kapucnis francia frottír pulóver nagyobb gyerekeknek

Mozogj a saját tempódban és játssz a saját szabályaid szerint: ne hagyd, hogy az időjárás diktáljon neked! Tökéletes választás, ha a bolyhosított polárunknál kevésbé meleg anyagra van szükséged. A könnyű kényelemről gondoskodó francia frottír a puhaság érzését nyújtja – pont, mint a klasszikus pulóvered. Cipzárazd be, és már indulhatsz is a szabadba.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: FD3017-010