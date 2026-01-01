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Nike Club Fleece hosszú cipzáras, kapucnis francia frottír pulóver nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fehér

Nike Club Fleece

Hosszú cipzáras, kapucnis francia frottír pulóver nagyobb gyerekeknek

49,99 €

Mozogj a saját tempódban és játssz a saját szabályaid szerint: ne hagyd, hogy az időjárás diktáljon neked! Tökéletes választás, ha a bolyhosított polárunknál kevésbé meleg anyagra van szükséged. A könnyű kényelemről gondoskodó francia frottír a puhaság érzését nyújtja – pont, mint a klasszikus pulóvered. Cipzárazd be, és már indulhatsz is a szabadba.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: FD3017-010

Nike Club Fleece

49,99 €

Mozogj a saját tempódban és játssz a saját szabályaid szerint: ne hagyd, hogy az időjárás diktáljon neked! Tökéletes választás, ha a bolyhosított polárunknál kevésbé meleg anyagra van szükséged. A könnyű kényelemről gondoskodó francia frottír a puhaság érzését nyújtja – pont, mint a klasszikus pulóvered. Cipzárazd be, és már indulhatsz is a szabadba.

A termék előnyei

  • A méretválasztékunk kialakításánál a nemek helyett az illeszkedésre helyeztük a hangsúlyt, hogy minden gyerek a maga módján játszhasson.
  • Az elülső zsebbe elteheted a nasijaidat és az egyéb kincseidet.
  • A bordázott mandzsetták és szegély megakadályozzák a pulóver elmozdulását mozgás közben.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
  • Hímzett Futura logó
  • Bordázott mandzsetták és szegély
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: FD3017-010

Méret és fazon

    • A lány modell S-es méretet visel, és 132 cm magas
    • A fiú modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club Fleece hosszú cipzáras, kapucnis francia frottír pulóver nagyobb gyerekeknek

    Nike Club Fleece

    49,99 €

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