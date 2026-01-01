Nike Club
Férfinadrág sportcipőhöz
Ha klasszikust keresel – csatlakozz a klubhoz. Tökéletes hosszúságú és arányú nadrágot készítettünk, hogy megmutasd a cipődet. Bővebb szabású, enyhén szűkülő és rövidített szárú kialakítása tökéletesen találkozik az alacsony szárú cipők nyelvével.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IQ4941-010
Nike Club
Ha klasszikust keresel – csatlakozz a klubhoz. Tökéletes hosszúságú és arányú nadrágot készítettünk, hogy megmutasd a cipődet. Bővebb szabású, enyhén szűkülő és rövidített szárú kialakítása tökéletesen találkozik az alacsony szárú cipők nyelvével.
Előnyök
- A közepes vastagságú pamutvászon kényelmes és strapabíró.
- A lábszáron lévő díszszegés klasszikus megjelenést kölcsönöz.
- A húzózsinóros, rugalmas derékrészt cipzáras slicc és gombos záródás egészíti ki.
Termékadatok
- Hímzett Nike Futura-logó
- Kézmelegítő zsebek
- Patentekkel záródó hátsó zseb
- Fő alkotórész: 100% pamut. Zsebbetétek: 87% poliészter/13% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IQ4941-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 188 cm
- A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 183 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club