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Nike Club férfinadrág sportcipőhöz - Fekete/Fehér

Nike Club

Férfinadrág sportcipőhöz

99,99 €
Fekete/Fehér
Obsidian/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ha klasszikust keresel – csatlakozz a klubhoz. Tökéletes hosszúságú és arányú nadrágot készítettünk, hogy megmutasd a cipődet. Bővebb szabású, enyhén szűkülő és rövidített szárú kialakítása tökéletesen találkozik az alacsony szárú cipők nyelvével.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IQ4941-010

Nike Club

99,99 €

Ha klasszikust keresel – csatlakozz a klubhoz. Tökéletes hosszúságú és arányú nadrágot készítettünk, hogy megmutasd a cipődet. Bővebb szabású, enyhén szűkülő és rövidített szárú kialakítása tökéletesen találkozik az alacsony szárú cipők nyelvével.

Előnyök

  • A közepes vastagságú pamutvászon kényelmes és strapabíró.
  • A lábszáron lévő díszszegés klasszikus megjelenést kölcsönöz.
  • A húzózsinóros, rugalmas derékrészt cipzáras slicc és gombos záródás egészíti ki.

Termékadatok

  • Hímzett Nike Futura-logó
  • Kézmelegítő zsebek
  • Patentekkel záródó hátsó zseb
  • Fő alkotórész: 100% pamut. Zsebbetétek: 87% poliészter/13% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IQ4941-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 188 cm
    • A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 183 cm magas
    • Laza fazon: bő és laza
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club férfinadrág sportcipőhöz

    Nike Club

    99,99 €

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