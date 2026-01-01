Újrahasznosított anyagok
Nike Club
Férfi melegítőnadrág
Ha klasszikust keresel – csatlakozz a klubhoz. Ez a hagyományos melegítőnadrág friss, szőtt anyagból készült, egyenes szárú kialakítású, a szegélyénél pedig zsinórok vannak, amelyekkel a cipőd körül személyre szabhatod a megjelenést.
- Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift/Sanddrift
- Stílus: IQ6278-010
Nike Club
Ha klasszikust keresel – csatlakozz a klubhoz. Ez a hagyományos melegítőnadrág friss, szőtt anyagból készült, egyenes szárú kialakítású, a szegélyénél pedig zsinórok vannak, amelyekkel a cipőd körül személyre szabhatod a megjelenést.
Előnyök
- A teljes hálós bélés kényelmet és szellőzést biztosít.
- Az oldalsó panelek időtálló stílust kölcsönöznek.
Termékadatok
- Hímzett, kézírásos Nike Club embléma
- Kézmelegítő zsebek
- Patentekkel záródó hátsó zseb
- Rugalmas, zsinóros derékrész
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift/Sanddrift
- Stílus: IQ6278-010
Méret és fazon
- A modell M-es méretet visel, és 191 cm magas
- A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 183 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club