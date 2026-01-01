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Nike Club férfi melegítőnadrág - Fekete/Sanddrift/Sanddrift

Újrahasznosított anyagok

Nike Club

Férfi melegítőnadrág

94,99 €
Fekete/Sanddrift/Sanddrift
Fir/Phantom/Phantom
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ha klasszikust keresel – csatlakozz a klubhoz. Ez a hagyományos melegítőnadrág friss, szőtt anyagból készült, egyenes szárú kialakítású, a szegélyénél pedig zsinórok vannak, amelyekkel a cipőd körül személyre szabhatod a megjelenést.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift/Sanddrift
  • Stílus: IQ6278-010

Nike Club

94,99 €

Ha klasszikust keresel – csatlakozz a klubhoz. Ez a hagyományos melegítőnadrág friss, szőtt anyagból készült, egyenes szárú kialakítású, a szegélyénél pedig zsinórok vannak, amelyekkel a cipőd körül személyre szabhatod a megjelenést.

Előnyök

  • A teljes hálós bélés kényelmet és szellőzést biztosít.
  • Az oldalsó panelek időtálló stílust kölcsönöznek.

Termékadatok

  • Hímzett, kézírásos Nike Club embléma
  • Kézmelegítő zsebek
  • Patentekkel záródó hátsó zseb
  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift/Sanddrift
  • Stílus: IQ6278-010

Méret és fazon

    • A modell M-es méretet visel, és 191 cm magas
    • A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 183 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club férfi melegítőnadrág

    Nike Club

    94,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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