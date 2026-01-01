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Nike Club egyenes szabású férfi sztreccsnadrág - Obsidian/Fehér

Nike Club

Egyenes szabású férfi sztreccsnadrág

99,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ez a nadrág szellőző, rugalmas, kötött anyagból készült, amely esésében a szőtt anyagok megjelenését idézi. Hagyományos, laza szabása egyenes vonalvezetésű a teljes száron, a nyitott szárvégek pedig kényelmesen ráomlanak a cipődre.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IO3782-451

Nike Club

99,99 €

Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ez a nadrág szellőző, rugalmas, kötött anyagból készült, amely esésében a szőtt anyagok megjelenését idézi. Hagyományos, laza szabása egyenes vonalvezetésű a teljes száron, a nyitott szárvégek pedig kényelmesen ráomlanak a cipődre.

Termékadatok

  • Hímzett Nike Futura-logó
  • Kézmelegítő zsebek
  • Süllyesztett hátsó zseb
  • Fő alkotórész: 44% pamut/43% poliészter/13% spandex. Zsebbetétek: 87% poliészter/13% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IO3782-451

Méret és fazon

    • A modell M-es méretet visel, és 191 cm magas
    • Laza fazon: bő és laza
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club egyenes szabású férfi sztreccsnadrág

    Nike Club

    99,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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