Nike Club egyenes szabású férfi sztreccsnadrág

Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ez a nadrág szellőző, rugalmas, kötött anyagból készült, amely esésében a szőtt anyagok megjelenését idézi. Hagyományos, laza szabása egyenes vonalvezetésű a teljes száron, a nyitott szárvégek pedig kényelmesen ráomlanak a cipődre.

Megjelenített szín: Obsidian/Fehér

Stílus: IO3782-451