Nike Club
Egyenes szabású férfi sztreccsnadrág
Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ez a nadrág szellőző, rugalmas, kötött anyagból készült, amely esésében a szőtt anyagok megjelenését idézi. Hagyományos, laza szabása egyenes vonalvezetésű a teljes száron, a nyitott szárvégek pedig kényelmesen ráomlanak a cipődre.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IO3782-451
Nike Club
Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ez a nadrág szellőző, rugalmas, kötött anyagból készült, amely esésében a szőtt anyagok megjelenését idézi. Hagyományos, laza szabása egyenes vonalvezetésű a teljes száron, a nyitott szárvégek pedig kényelmesen ráomlanak a cipődre.
Termékadatok
- Hímzett Nike Futura-logó
- Kézmelegítő zsebek
- Süllyesztett hátsó zseb
- Fő alkotórész: 44% pamut/43% poliészter/13% spandex. Zsebbetétek: 87% poliészter/13% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IO3782-451
Méret és fazon
- A modell M-es méretet visel, és 191 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club