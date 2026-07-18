Nike Club cargo férfi polár rövidnadrág

Ebben a klasszikus rövidnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. Bolyhosított polárból készült, kívül sima, belül pedig szuperpuha, így megbízható kényelmet kínál.

Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér

Stílus: FN3525-063