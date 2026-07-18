Nike Club cargo férfi polár rövidnadrág

Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Ebben a klasszikus rövidnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. Bolyhosított polárból készült, kívül sima, belül pedig szuperpuha, így megbízható kényelmet kínál.
Nike Club
Ebben a klasszikus rövidnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. Bolyhosított polárból készült, kívül sima, belül pedig szuperpuha, így megbízható kényelmet kínál.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.4 csillag
Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Great pair of cargo shorts
Nike 270
[This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Vacation gear
Th117
[This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Nike Club