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Nike Club cargo férfi polár rövidnadrág - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér

Nike Club

Cargo férfi polár rövidnadrág

54,99 €
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
Fekete/Fekete/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ebben a klasszikus rövidnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. Bolyhosított polárból készült, kívül sima, belül pedig szuperpuha, így megbízható kényelmet kínál.


  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
  • Stílus: FN3525-063

Nike Club

54,99 €

Ebben a klasszikus rövidnadrágban a letisztultság és a hétköznapi viselet találkozik. Bolyhosított polárból készült, kívül sima, belül pedig szuperpuha, így megbízható kényelmet kínál.

A termék előnyei

  • Közepes súlyú, bolyhosított poláranyagunk belül extra puha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.
  • Normál fazonja a fenéknél és a combnál kényelmes szabású.
  • A hátsó zsebben és a kézmelegítő zsebekben a legtöbb telefon elfér.

Termékadatok

  • Hímzett Nike Futura embléma
  • Térdig érő
  • Kerek, fonott húzózsinórral ellátott, rugalmas derékrész
  • Fő alkotórész: 80-81% pamut/19-20% poliészter. Oldalzseb kézfej felőli oldala/hátsó zseb: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
  • Stílus: FN3525-063

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 180 cm
    • A nagy és magas modell 2XL-es méretet visel, és 188 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (31)

4.4 csillag

  • Snap buttons come off!

    teodori101942683

    Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.

  • Great pair of cargo shorts

    Nike 270

    [This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Vacation gear

    Th117

    [This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike Club cargo férfi polár rövidnadrág

Nike Club

54,99 €

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