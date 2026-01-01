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Nike Club
Bő francia frottír férfi rövidnadrág
49,99 €
Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ebben a kényelmes francia frottír anyagú rövidnadrágban szabadon sodródhatsz az árral.
- Megjelenített szín: Fir/Phantom
- Stílus: IQ7658-323
Nike Club
49,99 €
Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ebben a kényelmes francia frottír anyagú rövidnadrágban szabadon sodródhatsz az árral.
Előnyök
- A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.
- A normál fazon az ülepnél és a combnál is laza.
- A belső szárhossz úgy lett kialakítva, hogy a nadrág a térd fölé érjen.
Termékadatok
- Hímzett Nike Futura logó a hátsó zseben
- Kézmelegítő zsebek
- Patentekkel záródó hátsó zseb
- Rugalmas, zsinóros derékrész
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Az oldalzseb kézfej felőli oldala: 100% pamut. Hátsó zseb: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fir/Phantom
- Stílus: IQ7658-323
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club
49,99 €