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Nike Club bő francia frottír férfi rövidnadrág - Fir/Phantom

Nike Club

Bő francia frottír férfi rövidnadrág

49,99 €
Fir/Phantom
Fekete/Phantom
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ebben a kényelmes francia frottír anyagú rövidnadrágban szabadon sodródhatsz az árral.


  • Megjelenített szín: Fir/Phantom
  • Stílus: IQ7658-323

Nike Club

49,99 €

Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. Ebben a kényelmes francia frottír anyagú rövidnadrágban szabadon sodródhatsz az árral.

Előnyök

  • A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.
  • A normál fazon az ülepnél és a combnál is laza.
  • A belső szárhossz úgy lett kialakítva, hogy a nadrág a térd fölé érjen.

Termékadatok

  • Hímzett Nike Futura logó a hátsó zseben
  • Kézmelegítő zsebek
  • Patentekkel záródó hátsó zseb
  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Az oldalzseb kézfej felőli oldala: 100% pamut. Hátsó zseb: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fir/Phantom
  • Stílus: IQ7658-323

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club bő francia frottír férfi rövidnadrág

    Nike Club

    49,99 €

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