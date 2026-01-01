Nike Club
Azonosítócímke
A Nike Club azonosítócímkével minden fontos adatod karnyújtásnyira lesz. Az átlátszó ablakban jól látszik a személyid, az elérhetőségeid vagy a belépőkártyád, a jellegzetes Club rugós karabinerrel pedig egyszerűen rögzítheted a táskádhoz, bőröndödhöz vagy a kulcscsomódhoz.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IW7992-091
Nike Club
A Nike Club azonosítócímkével minden fontos adatod karnyújtásnyira lesz. Az átlátszó ablakban jól látszik a személyid, az elérhetőségeid vagy a belépőkártyád, a jellegzetes Club rugós karabinerrel pedig egyszerűen rögzítheted a táskádhoz, bőröndödhöz vagy a kulcscsomódhoz.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IW7992-091
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Club.
Nike Club