Nike Club azonosítócímke

A Nike Club azonosítócímkével minden fontos adatod karnyújtásnyira lesz. Az átlátszó ablakban jól látszik a személyid, az elérhetőségeid vagy a belépőkártyád, a jellegzetes Club rugós karabinerrel pedig egyszerűen rögzítheted a táskádhoz, bőröndödhöz vagy a kulcscsomódhoz.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: IW7992-091