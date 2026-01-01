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Nike Club azonosítócímke - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Club

Azonosítócímke

17,99 €
EGY MÉRET

A Nike Club azonosítócímkével minden fontos adatod karnyújtásnyira lesz. Az átlátszó ablakban jól látszik a személyid, az elérhetőségeid vagy a belépőkártyád, a jellegzetes Club rugós karabinerrel pedig egyszerűen rögzítheted a táskádhoz, bőröndödhöz vagy a kulcscsomódhoz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IW7992-091

Nike Club

17,99 €

A Nike Club azonosítócímkével minden fontos adatod karnyújtásnyira lesz. Az átlátszó ablakban jól látszik a személyid, az elérhetőségeid vagy a belépőkártyád, a jellegzetes Club rugós karabinerrel pedig egyszerűen rögzítheted a táskádhoz, bőröndödhöz vagy a kulcscsomódhoz.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IW7992-091

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club azonosítócímke

    Nike Club

    17,99 €

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