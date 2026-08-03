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Nike Club Alumni francia frottír férfi rövidnadrág - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Club

Alumni francia frottír férfi rövidnadrág

44,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Sail/Sail/Fekete
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
Obsidian/Obsidian/Fehér
Pink Foam/Pink Foam/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A Nike Club kényelmét kínáló Alumni francia frottír rövidnadrág laza szabással rendelkezik az ülepnél és a combrészen.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: FQ4950-010

Nike Club

44,99 €

A Nike Club kényelmét kínáló Alumni francia frottír rövidnadrág laza szabással rendelkezik az ülepnél és a combrészen.

A termék előnyei

  • A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így megfelelő viselet mind az edzőteremben, mint pedig a kanapén.
  • A hátsó zsebben biztonságban tudhatod a kisebb tárgyakat.

Termékadatok

  • Elülső zsebek
  • Külső kerek húzózsinórral ellátott, rugalmas derékrész.
  • 58% pamut/23% műselyem/19% poliészter. Elülső zseb: 100% pamut; Derékrész: 49% műselyem/47% pamut/4% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: FQ4950-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 178 cm
    • A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 196 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (58)

4.3 csillag

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Nike Club Alumni francia frottír férfi rövidnadrág

Nike Club

44,99 €

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