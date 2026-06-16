Nike Classic Dri-FIT 20 cm-es férfi kosárlabdás rövidnadrág

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Lepd meg a védőt egy olyan cselkombóval, amit nem lát előre — ebben a klasszikus, 20 centiméteres rövidnadrágban. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben összehangolod a mozdulataidat, vagy a pályán sprintelsz a kosár felé.
Nike Classic
Lepd meg a védőt egy olyan cselkombóval, amit nem lát előre — ebben a klasszikus, 20 centiméteres rövidnadrágban. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben összehangolod a mozdulataidat, vagy a pályán sprintelsz a kosár felé.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic