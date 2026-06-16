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Nike Classic Dri-FIT 20 cm-es férfi kosárlabdás rövidnadrág - Parachute Beige/Fekete/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Classic

Dri-FIT 20 cm-es férfi kosárlabdás rövidnadrág

49,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Lepd meg a védőt egy olyan cselkombóval, amit nem lát előre — ebben a klasszikus, 20 centiméteres rövidnadrágban. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben összehangolod a mozdulataidat, vagy a pályán sprintelsz a kosár felé.


  • Megjelenített szín: Parachute Beige/Fekete/Fekete
  • Stílus: IF2585-297

Nike Classic

49,99 €

Lepd meg a védőt egy olyan cselkombóval, amit nem lát előre — ebben a klasszikus, 20 centiméteres rövidnadrágban. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben összehangolod a mozdulataidat, vagy a pályán sprintelsz a kosár felé.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Parachute Beige/Fekete/Fekete
  • Stílus: IF2585-297

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Nike Classic Dri-FIT 20 cm-es férfi kosárlabdás rövidnadrág

Nike Classic

49,99 €

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