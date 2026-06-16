Nike Classic Dri-FIT 20 cm-es férfi kosárlabdás rövidnadrág

Nike Classic

49,99 €

Lepd meg a védőt egy olyan cselkombóval, amit nem lát előre — ebben a klasszikus, 20 centiméteres rövidnadrágban. A Nike Dri-FIT technológiával készült, így szárazon tart és kényelmes viseletet biztosít, miközben összehangolod a mozdulataidat, vagy a pályán sprintelsz a kosár felé.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.