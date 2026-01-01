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Nike City
Kötött sál
44,99 €
Burkolózz be, és győzd le a hideget ezzel a kényelmes, kötött sállal.
- Megjelenített szín: College Grey/Sail
- Stílus: II5187-043
Nike City
44,99 €
Burkolózz be, és győzd le a hideget ezzel a kényelmes, kötött sállal.
Termékadatok
- 41% poliészter/33% viszkóz/14% nejlon/12% akril
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: College Grey/Sail
- Stílus: II5187-043
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike City
44,99 €