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Nike City kötött sál - College Grey/Sail

Nike City

Kötött sál

44,99 €
College Grey/Sail
Fekete/Fekete
EGY MÉRET

Burkolózz be, és győzd le a hideget ezzel a kényelmes, kötött sállal.


  • Megjelenített szín: College Grey/Sail
  • Stílus: II5187-043

Nike City

44,99 €

Burkolózz be, és győzd le a hideget ezzel a kényelmes, kötött sállal.

Termékadatok

  • 41% poliészter/33% viszkóz/14% nejlon/12% akril
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: College Grey/Sail
  • Stílus: II5187-043

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike City kötött sál

    Nike City

    44,99 €

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