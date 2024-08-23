Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Izzadságelvezető anyagból készül, és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolóhelyet biztosítanak. A dizájn részletei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.
Chicago Bulls Icon Edition
KÉPVISELD A CSAPATODAT.
A Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Izzadságelvezető anyagból készül, és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolóhelyet biztosítanak. A dizájn részletei megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
Marcin793570222
super polecam
Chicago Bulls Icon Edition