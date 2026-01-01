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Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Peak férfi tréningruha - Fekete/University Red

Újrahasznosított anyagok

Chicago Bulls Courtside

Nike NBA Club Peak férfi tréningruha

129,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Futás közben, útközben, bárhová is mész, a Bulls mindig a legjobb választás. Öltözz a chicagói csapat színeibe ebben a tréningruhában, és mutasd meg, mennyire büszke vagy rájuk.


  • Megjelenített szín: Fekete/University Red
  • Stílus: HV9713-010

Chicago Bulls Courtside

129,99 €

Futás közben, útközben, bárhová is mész, a Bulls mindig a legjobb választás. Öltözz a chicagói csapat színeibe ebben a tréningruhában, és mutasd meg, mennyire büszke vagy rájuk.

Termékadatok

  • Bordázott szegély és mandzsetták
  • Rugalmas, húzózsinóros derékrész.
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bordázott rész: 98% poliészter/2% elasztán. A zsebbetét kézfej felőli oldala: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/University Red
  • Stílus: HV9713-010

Méret és fazon

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    Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Peak férfi tréningruha

    Chicago Bulls Courtside

    129,99 €

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