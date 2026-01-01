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Újrahasznosított anyagok
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Peak férfi tréningruha
129,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Futás közben, útközben, bárhová is mész, a Bulls mindig a legjobb választás. Öltözz a chicagói csapat színeibe ebben a tréningruhában, és mutasd meg, mennyire büszke vagy rájuk.
- Megjelenített szín: Fekete/University Red
- Stílus: HV9713-010
Chicago Bulls Courtside
129,99 €
Futás közben, útközben, bárhová is mész, a Bulls mindig a legjobb választás. Öltözz a chicagói csapat színeibe ebben a tréningruhában, és mutasd meg, mennyire büszke vagy rájuk.
Termékadatok
- Bordázott szegély és mandzsetták
- Rugalmas, húzózsinóros derékrész.
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Bordázott rész: 98% poliészter/2% elasztán. A zsebbetét kézfej felőli oldala: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/University Red
- Stílus: HV9713-010
Méret és fazon
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
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Chicago Bulls Courtside
129,99 €