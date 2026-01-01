Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Fleece férfi szabadidőnadrág
Szereted a Bullst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges szabadidőnadrággal kimutathatod a rajongásodat.
- Megjelenített szín: Fekete/University Red
- Stílus: HV9776-010
Chicago Bulls Courtside
Szereted a Bullst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges szabadidőnadrággal kimutathatod a rajongásodat.
Előnyök
A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.
Termékadatok
- Bordázott mandzsetta
- Rugalmas, zsinóros derékrész
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Az oldalzseb kézfej felőli oldala: 100% pamut. Hátsó zseb: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/University Red
- Stílus: HV9776-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chicago Bulls Courtside