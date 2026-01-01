Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak férfi tréningruha

Amikor a városban jársz-kelsz, vagy a pályán kosarazol, kinek a nevét viseled büszkén? Természetesen a Bullsét. Mindenki számára világos, melyik a kedvenc csapatod. Mutasd meg büszkeségedet ebben a laza fazonú tréningruhában.

Megjelenített szín: Fekete/University Red

Stílus: HQ5447-010