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Újrahasznosított anyagok
Chicago Bulls City Edition
Nike NBA Club Peak férfi tréningruha
129,99 €
Elfogyott:
Ez a termék jelenleg nem kapható
Amikor a városban jársz-kelsz, vagy a pályán kosarazol, kinek a nevét viseled büszkén? Természetesen a Bullsét. Mindenki számára világos, melyik a kedvenc csapatod. Mutasd meg büszkeségedet ebben a laza fazonú tréningruhában.
- Megjelenített szín: Fekete/University Red
- Stílus: HQ5447-010
Chicago Bulls City Edition
129,99 €
Amikor a városban jársz-kelsz, vagy a pályán kosarazol, kinek a nevét viseled büszkén? Természetesen a Bullsét. Mindenki számára világos, melyik a kedvenc csapatod. Mutasd meg büszkeségedet ebben a laza fazonú tréningruhában.
Termékadatok
- Laza fazon
- Rugalmas, zsinóros derékrész
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Borda: 98% poliészter/2% spandex. A zsebbetét kézfej felőli oldala: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/University Red
- Stílus: HQ5447-010
Méret és fazon
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
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Chicago Bulls City Edition
129,99 €