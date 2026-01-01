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Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak férfi tréningruha - Fekete/University Red

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Chicago Bulls City Edition

Nike NBA Club Peak férfi tréningruha

129,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Amikor a városban jársz-kelsz, vagy a pályán kosarazol, kinek a nevét viseled büszkén? Természetesen a Bullsét. Mindenki számára világos, melyik a kedvenc csapatod. Mutasd meg büszkeségedet ebben a laza fazonú tréningruhában.


  • Megjelenített szín: Fekete/University Red
  • Stílus: HQ5447-010

Chicago Bulls City Edition

129,99 €

Amikor a városban jársz-kelsz, vagy a pályán kosarazol, kinek a nevét viseled büszkén? Természetesen a Bullsét. Mindenki számára világos, melyik a kedvenc csapatod. Mutasd meg büszkeségedet ebben a laza fazonú tréningruhában.

Termékadatok

  • Laza fazon
  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Borda: 98% poliészter/2% spandex. A zsebbetét kézfej felőli oldala: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/University Red
  • Stílus: HQ5447-010

Méret és fazon

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    Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak férfi tréningruha

    Chicago Bulls City Edition

    129,99 €

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