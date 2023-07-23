Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

A Chicago Bulls Association Edition Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Az izzadságelvezető szálak és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolást tesznek lehetővé, dizájnelemei pedig megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.

Megjelenített szín: Fehér/University Red/Fekete

Stílus: AJ5592-100