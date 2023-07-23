Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A Chicago Bulls Association Edition Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Az izzadságelvezető szálak és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolást tesznek lehetővé, dizájnelemei pedig megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.
Chicago Bulls Association Edition
EREDETI NBA INSPIRÁCIÓ.
A Chicago Bulls Association Edition Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Az izzadságelvezető szálak és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolást tesznek lehetővé, dizájnelemei pedig megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Chicago Bulls Association Edition