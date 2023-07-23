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Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág - Fehér/University Red/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Chicago Bulls Association Edition

Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

69,99 €
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A Chicago Bulls Association Edition Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Az izzadságelvezető szálak és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolást tesznek lehetővé, dizájnelemei pedig megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.


  • Megjelenített szín: Fehér/University Red/Fekete
  • Stílus: AJ5592-100

Chicago Bulls Association Edition

69,99 €

EREDETI NBA INSPIRÁCIÓ.

A Chicago Bulls Association Edition Swingman rövidnadrágot az eredeti NBA-s rövidnadrág ihlette. Az izzadságelvezető szálak és az oldalsó zsebek könnyen hozzáférhető tárolást tesznek lehetővé, dizájnelemei pedig megegyeznek a csapat pályán látható megjelenésével. Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészter szálak felhasználásával készült.

A termék előnyei

  • A Dri-FIT technológia szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A duplán kötött anyag könnyű, mégis strapabíró.
  • A szegély hasítékainak köszönhetően szabadon mozoghatsz.

Termékadatok

  • Normál fazon, mely laza és könnyű érzést nyújt
  • Oldalvarrásba illesztett zsebek
  • 100% újrahasznosított poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/University Red/Fekete
  • Stílus: AJ5592-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (2)

5 csillag

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

  • TeresaA975245030

    Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra

Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág

Chicago Bulls Association Edition

69,99 €

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