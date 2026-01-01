Chelsea FC Windrunner Nike Soccer szőtt, UV-szűrős női kabát

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Ez a bő Chelsea FC kabát visszatér a gyökerekhez, a dizájnvonalait az eredeti Windrunner ihlette. A vízlepergető bevonat és a szőtt anyagba épített UV-technológia biztosítja, hogy esős és napos időben is készen állj a mozgásra.