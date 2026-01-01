Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Windrunner
Nike Soccer szőtt, UV-szűrős női kabát
Ez a bő Chelsea FC kabát visszatér a gyökerekhez, a dizájnvonalait az eredeti Windrunner ihlette. A vízlepergető bevonat és a szőtt anyagba épített UV-technológia biztosítja, hogy esős és napos időben is készen állj a mozgásra.
- Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér/Midwest Gold/Midwest Gold
- Stílus: II3434-452
Chelsea FC Windrunner
Ez a bő Chelsea FC kabát visszatér a gyökerekhez, a dizájnvonalait az eredeti Windrunner ihlette. A vízlepergető bevonat és a szőtt anyagba épített UV-technológia biztosítja, hogy esős és napos időben is készen állj a mozgásra.
Előnyök
- A zsebekbe gyorsan elrakhatod a kulcsaidat, a telefonodat, és akár a hideg kezedet is melegítheted bennük.
- A felsőrész és az ujjak izzadságelvezető bélése puha és kényelmes.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 75% poliészter/13% pamut/12% műselyem. Panelek bélése: 100% poliészter.
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmére azt ajánljuk, hogy használj jó minőségű fényvédőt.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér/Midwest Gold/Midwest Gold
- Stílus: II3434-452
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 180 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Chelsea FC Windrunner