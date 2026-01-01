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Chelsea FC Windrunner Nike Soccer szőtt, UV-szűrős női kabát - Bright Blue/Fehér/Midwest Gold/Midwest Gold

Újrahasznosított anyagok

Chelsea FC Windrunner

Nike Soccer szőtt, UV-szűrős női kabát

109,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a bő Chelsea FC kabát visszatér a gyökerekhez, a dizájnvonalait az eredeti Windrunner ihlette. A vízlepergető bevonat és a szőtt anyagba épített UV-technológia biztosítja, hogy esős és napos időben is készen állj a mozgásra.


  • Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Stílus: II3434-452

Chelsea FC Windrunner

109,99 €

Ez a bő Chelsea FC kabát visszatér a gyökerekhez, a dizájnvonalait az eredeti Windrunner ihlette. A vízlepergető bevonat és a szőtt anyagba épített UV-technológia biztosítja, hogy esős és napos időben is készen állj a mozgásra.

Előnyök

  • A zsebekbe gyorsan elrakhatod a kulcsaidat, a telefonodat, és akár a hideg kezedet is melegítheted bennük.
  • A felsőrész és az ujjak izzadságelvezető bélése puha és kényelmes.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 75% poliészter/13% pamut/12% műselyem. Panelek bélése: 100% poliészter.
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmére azt ajánljuk, hogy használj jó minőségű fényvédőt.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Stílus: II3434-452

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Chelsea FC Windrunner Nike Soccer szőtt, UV-szűrős női kabát

    Chelsea FC Windrunner

    109,99 €

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