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Chelsea F.C. Victori One Nike férfipapucs - Fekete/Többszínű/Fehér

Chelsea FC Victori One

Nike férfipapucs

42,99 €
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A Chelsea FC Victori One papucs a strandtól a lelátóig mindenütt kötelező viselet a mindennapi tevékenységekhez. A diszkrét, mégis lényeges újítások – mint például a szélesebb pánt és a puhább hab – megkönnyítik a lazítást. Élvezd a lábadnak nyújtott határtalan kényelmet.


  • Megjelenített szín: Fekete/Többszínű/Fehér
  • Stílus: IX3940-001

Chelsea FC Victori One

42,99 €

A Chelsea FC Victori One papucs a strandtól a lelátóig mindenütt kötelező viselet a mindennapi tevékenységekhez. A diszkrét, mégis lényeges újítások – mint például a szélesebb pánt és a puhább hab – megkönnyítik a lazítást. Élvezd a lábadnak nyújtott határtalan kényelmet.

Előnyök

  • Az ergonomikus dizájn puha habból készült, így könnyű és kényelmes párnázottságot biztosít.
  • A texturált belső talprész remekül tapad, így nem mozdul el a lábfejed.
  • A vastag, párnázott pánt szélei fel vannak hajtva, így nagyon kényelmesek.
  • A szélesebb pánt még több helyet biztosít a lábfejednek, és több mérethez illik.
  • A külsőtalp mintázata a strand homokján és az utcán is kiváló tapadást biztosít.

Termékadatok

  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Többszínű/Fehér
  • Stílus: IX3940-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

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    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

Chelsea F.C. Victori One Nike férfipapucs

Chelsea FC Victori One

42,99 €

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