Chelsea F.C. Victori One Nike férfipapucs

A Chelsea FC Victori One papucs a strandtól a lelátóig mindenütt kötelező viselet a mindennapi tevékenységekhez. A diszkrét, mégis lényeges újítások – mint például a szélesebb pánt és a puhább hab – megkönnyítik a lazítást. Élvezd a lábadnak nyújtott határtalan kényelmet.

Megjelenített szín: Fekete/Többszínű/Fehér

Stílus: IX3940-001