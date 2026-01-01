Chelsea FC Tech Fleece Nike Soccer férfi rövidnadrág

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Chelsea FC Tech Fleece
Nike Soccer férfi futballrövidnadrág
84,99 €
A mindkét oldalán puha tapintású, könnyű, prémium Tech Fleece poláranyagunk anélkül melegít, hogy túl vastag lenne, így az időjárástól függetlenül szurkolhatsz a Chelsea F.C.-nek.
- Megjelenített szín: Pitch Blue/Midwest Gold
- Stílus: IQ4964-426
Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €
A mindkét oldalán puha tapintású, könnyű, prémium Tech Fleece poláranyagunk anélkül melegít, hogy túl vastag lenne, így az időjárástól függetlenül szurkolhatsz a Chelsea F.C.-nek.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 53% pamut/47% poliészter. A zsebbetét kézfej felőli oldala: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pitch Blue/Midwest Gold
- Stílus: IQ4964-426
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €