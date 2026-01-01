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Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike
Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
44,99 €
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez a klasszikus fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.
- Megjelenített szín: Bright Blue/Midwest Gold/Fehér/Midwest Gold
- Stílus: II2674-452
Chelsea FC Strike
44,99 €
Ez a klasszikus fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Bright Blue/Midwest Gold/Fehér/Midwest Gold
- Stílus: II2674-452
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 147 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Chelsea FC Strike
44,99 €