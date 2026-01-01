Chelsea F.C. Phoenix Fleece Nike Soccer túlméretezett, hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver

Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Soccer túlméretezett, hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver
Pattanj fel, és frissítsd a ruhatáradat ezzel a Chelsea FC kapucnis pulóverrel! Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.
- Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér
- Stílus: II3142-452
Chelsea FC Phoenix Fleece
Pattanj fel, és frissítsd a ruhatáradat ezzel a Chelsea FC kapucnis pulóverrel! Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.
Előnyök
- A bordázott mandzsetták és szegély megakadályozza a pulóver elmozdulását mozgás közben.
- A zsinórnak köszönhetően hordhatod a kapucnit lazán, vagy kizárhatod a hideget.
Termékadatok
- Elülső zsebek
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér
- Stílus: II3142-452
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 171 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chelsea FC Phoenix Fleece