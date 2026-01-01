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Chelsea F.C. Phoenix Fleece Nike Soccer túlméretezett, hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver - Bright Blue/Fehér

Chelsea FC Phoenix Fleece

Nike Soccer túlméretezett, hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver

79,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Pattanj fel, és frissítsd a ruhatáradat ezzel a Chelsea FC kapucnis pulóverrel! Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.


  • Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér
  • Stílus: II3142-452

Chelsea FC Phoenix Fleece

79,99 €

Pattanj fel, és frissítsd a ruhatáradat ezzel a Chelsea FC kapucnis pulóverrel! Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.

Előnyök

  • A bordázott mandzsetták és szegély megakadályozza a pulóver elmozdulását mozgás közben.
  • A zsinórnak köszönhetően hordhatod a kapucnit lazán, vagy kizárhatod a hideget.

Termékadatok

  • Elülső zsebek
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér
  • Stílus: II3142-452

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Chelsea F.C. Phoenix Fleece Nike Soccer túlméretezett, hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver

    Chelsea FC Phoenix Fleece

    79,99 €

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