Chelsea F.C. Phoenix Fleece Nike Soccer túlméretezett, hosszú cipzáras, kapucnis női pulóver

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Pattanj fel, és frissítsd a ruhatáradat ezzel a Chelsea FC kapucnis pulóverrel! Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.