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Chelsea F.C. Nike Soccer női póló - Pitch Blue

Chelsea FC

Nike Soccer női póló

29,99 €
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Mutasd meg, mennyire fontos neked a csapatod ebben a puha, könnyű pamutból készült Chelsea F.C. pólóban, amely tökéletes a mindennapokra.


  • Megjelenített szín: Pitch Blue
  • Stílus: IM1695-426

Chelsea FC

29,99 €

Mutasd meg, mennyire fontos neked a csapatod ebben a puha, könnyű pamutból készült Chelsea F.C. pólóban, amely tökéletes a mindennapokra.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pitch Blue
  • Stílus: IM1695-426

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Chelsea F.C. Nike Soccer női póló

    Chelsea FC

    29,99 €

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