Chelsea F.C. Nike Soccer női póló

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Chelsea FC
Nike Soccer női póló
29,99 €
Mutasd meg, mennyire fontos neked a csapatod ebben a puha, könnyű pamutból készült Chelsea F.C. pólóban, amely tökéletes a mindennapokra.
- Megjelenített szín: Pitch Blue
- Stílus: IM1695-426
Chelsea FC
29,99 €
Mutasd meg, mennyire fontos neked a csapatod ebben a puha, könnyű pamutból készült Chelsea F.C. pólóban, amely tökéletes a mindennapokra.
Termékadatok
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pitch Blue
- Stílus: IM1695-426
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 173 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chelsea FC
29,99 €