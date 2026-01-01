Chelsea F.C. Club Nike focis férfi szabadidőnadrág

Chelsea FC Club
Nike focis férfi szabadidőnadrág
Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük a Chelsea FC iránti büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni akarsz majd. Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.
- Megjelenített szín: Pitch Blue/Fehér
- Stílus: II3410-426
Chelsea FC Club
Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük a Chelsea FC iránti büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni akarsz majd. Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.
Termékadatok
- Rugalmas, zsinóros derékrész
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Oldalzseb kézfej felőli oldala/hátsó zseb: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pitch Blue/Fehér
- Stílus: II3410-426
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 189 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chelsea FC Club