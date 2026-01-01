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Chelsea F.C. City Side
Nike Soccer kapucnis polárpulóver nagyobb gyerekeknek
59,99 €
Ez a Chelsea F.C. kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima. Normál fazonja laza érzetet ad a törzsnél.
- Megjelenített szín: Fekete/Bright Blue
- Stílus: IQ6790-010
Chelsea F.C. City Side
59,99 €
Ez a Chelsea F.C. kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima. Normál fazonja laza érzetet ad a törzsnél.
Termékadatok
- Zsinóros kapucni
- Elválasztott kenguruzseb
- Bordázott szegély és mandzsetták
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Bright Blue
- Stílus: IQ6790-010
Méret és fazon
- A lány modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
- A fiú modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chelsea F.C. City Side
59,99 €