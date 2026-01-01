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Chelsea F.C. City Side Nike Soccer kapucnis polárpulóver nagyobb gyerekeknek - Fekete/Bright Blue

Chelsea F.C. City Side

Nike Soccer kapucnis polárpulóver nagyobb gyerekeknek

59,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a Chelsea F.C. kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima. Normál fazonja laza érzetet ad a törzsnél.


  • Megjelenített szín: Fekete/Bright Blue
  • Stílus: IQ6790-010

Chelsea F.C. City Side

59,99 €

Ez a Chelsea F.C. kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima. Normál fazonja laza érzetet ad a törzsnél.

Termékadatok

  • Zsinóros kapucni
  • Elválasztott kenguruzseb
  • Bordázott szegély és mandzsetták
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Bright Blue
  • Stílus: IQ6790-010

Méret és fazon

    • A lány modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
    • A fiú modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Chelsea F.C. City Side Nike Soccer kapucnis polárpulóver nagyobb gyerekeknek

    Chelsea F.C. City Side

    59,99 €

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