 
1 / 7. kép
Chelsea F.C. Academy Pro Nike Storm-FIT kapucnis futballesőkabát nagyobb gyerekeknek - Bright Blue/Fekete/Midwest Gold

Újrahasznosított anyagok

Chelsea FC Academy Pro

Nike Storm-FIT kapucnis futballesőkabát nagyobb gyerekeknek

84,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. Ez a Chelsea F.C. esőkabát klasszikus szabással és Storm-FIT technológiával rendelkezik, így száraz és kényelmes viselet az egész szezonban.


  • Megjelenített szín: Bright Blue/Fekete/Midwest Gold
  • Stílus: II1790-452

Chelsea FC Academy Pro

84,99 €

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. Ez a Chelsea F.C. esőkabát klasszikus szabással és Storm-FIT technológiával rendelkezik, így száraz és kényelmes viselet az egész szezonban.

Termékadatok

  • Rugalmas mandzsetták
  • Kézmelegítő zsebek
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Bright Blue/Fekete/Midwest Gold
  • Stílus: II1790-452

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Chelsea FC Academy Pro.

    Chelsea F.C. Academy Pro Nike Storm-FIT kapucnis futballesőkabát nagyobb gyerekeknek

    Chelsea FC Academy Pro

    84,99 €