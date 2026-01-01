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Chelsea FC Academy Pro Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső gyerekeknek - Bright Blue/Midwest Gold

Újrahasznosított anyagok

Chelsea FC Academy Pro

Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső gyerekeknek

27,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Mutasd meg az apró sportolóknak az alapokat, és nézd, ahogy a következő szintre fejlesztik játékukat a Chelsea FC Academy Pro felsőben! A klasszikus fazon és a nedvességelvezető anyag távol tartja az izzadságot a bőrükről, amikor intenzívebbé válik a játék.


  • Megjelenített szín: Bright Blue/Midwest Gold
  • Stílus: IR2092-452

Chelsea FC Academy Pro

27,99 €

Mutasd meg az apró sportolóknak az alapokat, és nézd, ahogy a következő szintre fejlesztik játékukat a Chelsea FC Academy Pro felsőben! A klasszikus fazon és a nedvességelvezető anyag távol tartja az izzadságot a bőrükről, amikor intenzívebbé válik a játék.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Bright Blue/Midwest Gold
  • Stílus: IR2092-452

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Chelsea FC Academy Pro Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső gyerekeknek

    Chelsea FC Academy Pro

    27,99 €

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