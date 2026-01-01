Chelsea FC Academy Pro Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső gyerekeknek

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Mutasd meg az apró sportolóknak az alapokat, és nézd, ahogy a következő szintre fejlesztik játékukat a Chelsea FC Academy Pro felsőben! A klasszikus fazon és a nedvességelvezető anyag távol tartja az izzadságot a bőrükről, amikor intenzívebbé válik a játék.