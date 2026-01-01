Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replika rövid ujjú futballmez nagyobb gyerekeknek

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Öltözz fel úgy, mint a kedvenc csapatod kapusa ezzel a replika Chelsea F.C. mezzel. Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.