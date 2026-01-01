Chelsea 25/26
Nike Heritage hátizsák
Vidd magaddal a felszerelésed a Nike Heritage hátizsákban. Tágas fő rekesze egy legfeljebb 15 hüvelykes laptophoz megfelelő rekesszel rendelkezik, így a számítógéped mindig kéznél lesz. A két cipzáras kiegészítőzseb rendezett és könnyen hozzáférhető tárolási lehetőséget kínál a felszerelésed számára. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
- Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér
- Stílus: IU3593-477
Chelsea 25/26
Vidd magaddal a felszerelésed a Nike Heritage hátizsákban. Tágas fő rekesze egy legfeljebb 15 hüvelykes laptophoz megfelelő rekesszel rendelkezik, így a számítógéped mindig kéznél lesz. A két cipzáras kiegészítőzseb rendezett és könnyen hozzáférhető tárolási lehetőséget kínál a felszerelésed számára. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Előnyök
- A plusz cipzáras rekeszek segítenek a rendszerezésben, és kényelmes, biztonságos tárolóhelyet kínálnak a kulcsaidnak, a tárcádnak és a telefonodnak.
- A sűrűn szőtt poliészter stabil tartást nyújt.
- A vállpántok és a hátsó rész párnázott a fokozott kényelem érdekében.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér
- Stílus: IU3593-477
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chelsea 25/26