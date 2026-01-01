Chelsea 25/26 Nike Heritage hátizsák

Vidd magaddal a felszerelésed a Nike Heritage hátizsákban. Tágas fő rekesze egy legfeljebb 15 hüvelykes laptophoz megfelelő rekesszel rendelkezik, így a számítógéped mindig kéznél lesz. A két cipzáras kiegészítőzseb rendezett és könnyen hozzáférhető tárolási lehetőséget kínál a felszerelésed számára. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér

Stílus: IU3593-477