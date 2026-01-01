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Chelsea 25/26 Nike Club 5P sapka - Fekete/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Nike Club 5P sapka

27,99 €

A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalúan stílusos, továbbá sima anyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.


  • Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow
  • Stílus: IU3896-010

Chelsea 25/26

27,99 €

A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalúan stílusos, továbbá sima anyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.

Előnyök

  • A Nike Club sapkák közepes mélységű dizájnnal és klasszikus stílussal rendelkeznek, a sokoldalúságuk miatt pedig bármilyen alkalomra megfelelnek.
  • A közepes mélységű dizájn éppen a fej fölé ér, ezért sokoldalú, lezser és stílusos profilt kínál.
  • A hátsó záródás fém húzócsat segítségével állítható. A hátul lelógó pántrész szépen elrejthető a fejpántban.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow
  • Stílus: IU3896-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Chelsea 25/26 Nike Club 5P sapka

    Chelsea 25/26

    27,99 €

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