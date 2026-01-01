Chelsea 25/26
Nike Club 5P sapka
A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalúan stílusos, továbbá sima anyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.
- Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow
- Stílus: IU3896-010
Chelsea 25/26
A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalúan stílusos, továbbá sima anyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.
Előnyök
- A Nike Club sapkák közepes mélységű dizájnnal és klasszikus stílussal rendelkeznek, a sokoldalúságuk miatt pedig bármilyen alkalomra megfelelnek.
- A közepes mélységű dizájn éppen a fej fölé ér, ezért sokoldalú, lezser és stílusos profilt kínál.
- A hátsó záródás fém húzócsat segítségével állítható. A hátul lelógó pántrész szépen elrejthető a fejpántban.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow
- Stílus: IU3896-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Chelsea 25/26.
Chelsea 25/26