Chelsea 25/26 Nike Club 5P sapka

A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalúan stílusos, továbbá sima anyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.

Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow

Stílus: IU3896-010