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Chelsea 25/26 Nike Apex karimás sapka - Fekete/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Nike Apex karimás sapka

29,99 €

Élvezd a napsütést, és tedd mókássá a megjelenésed a Nike Apex karimás sapkával. Ezt a könnyű sapkát ugyanolyan könnyen fel lehet tenni, mint amilyen könnyen el lehet pakolni, amikor éppen nem viseled, és arra szolgál, hogy mindig kényelmesen érezd magad, amikor süt a nap és kalandok várnak rád!


  • Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow
  • Stílus: IU3824-010

Chelsea 25/26

29,99 €

Élvezd a napsütést, és tedd mókássá a megjelenésed a Nike Apex karimás sapkával. Ezt a könnyű sapkát ugyanolyan könnyen fel lehet tenni, mint amilyen könnyen el lehet pakolni, amikor éppen nem viseled, és arra szolgál, hogy mindig kényelmesen érezd magad, amikor süt a nap és kalandok várnak rád!

Előnyök

  • Az Apex karimás sapkák mindegyike közepes mélységű, és 360 fokban fed.
  • A könnyen tárolható, strukturálatlan kialakításnak köszönhetően teljesen laposra összehajtható.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow
  • Stílus: IU3824-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Chelsea 25/26 Nike Apex karimás sapka

    Chelsea 25/26

    29,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed