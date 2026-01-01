Chelsea 25/26
Nike Apex karimás sapka
Élvezd a napsütést, és tedd mókássá a megjelenésed a Nike Apex karimás sapkával. Ezt a könnyű sapkát ugyanolyan könnyen fel lehet tenni, mint amilyen könnyen el lehet pakolni, amikor éppen nem viseled, és arra szolgál, hogy mindig kényelmesen érezd magad, amikor süt a nap és kalandok várnak rád!
- Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow
- Stílus: IU3824-010
Chelsea 25/26
Élvezd a napsütést, és tedd mókássá a megjelenésed a Nike Apex karimás sapkával. Ezt a könnyű sapkát ugyanolyan könnyen fel lehet tenni, mint amilyen könnyen el lehet pakolni, amikor éppen nem viseled, és arra szolgál, hogy mindig kényelmesen érezd magad, amikor süt a nap és kalandok várnak rád!
Előnyök
- Az Apex karimás sapkák mindegyike közepes mélységű, és 360 fokban fed.
- A könnyen tárolható, strukturálatlan kialakításnak köszönhetően teljesen laposra összehajtható.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Fekete/Vibrant Yellow
- Stílus: IU3824-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chelsea 25/26