Nike Charge futball-lábszárvédő gyerekeknek

Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
A játék legyen szórakozás, de biztonságos is. Ez a dizájn az alacsony profilú takarás érdekében kemény burkolattal, hátul pedig a kényelemért habszivaccsal van ellátva.
Nike Charge
A játék legyen szórakozás, de biztonságos is. Ez a dizájn az alacsony profilú takarás érdekében kemény burkolattal, hátul pedig a kényelemért habszivaccsal van ellátva.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Rowe84
Perfect for younger kids, good protection and comfort?
Top, gerne wieder
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Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.
Nike Charge