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Nike Charge futball-lábszárvédő gyerekeknek - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Charge

Futball-lábszárvédő gyerekeknek

24,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Fehér/Fekete/Fekete
Orange Pulse/Fekete/Royal Pulse

A játék legyen szórakozás, de biztonságos is. Ez a dizájn az alacsony profilú takarás érdekében kemény burkolattal, hátul pedig a kényelemért habszivaccsal van ellátva.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DX4610-010

Nike Charge

24,99 €

A játék legyen szórakozás, de biztonságos is. Ez a dizájn az alacsony profilú takarás érdekében kemény burkolattal, hátul pedig a kényelemért habszivaccsal van ellátva.

Termékadatok

  • 43% polipropilén (PP)/33% etilén-vinil-acetát (EVA)/17% poliészter/7% gumi
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DX4610-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (8)

4.6 csillag

  • Top

    Melanie524093458

    Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich

  • Rowe84

    Perfect for younger kids, good protection and comfort?

  • Top, gerne wieder

    Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8

    Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.

Nike Charge futball-lábszárvédő gyerekeknek

Nike Charge

24,99 €

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