Nike Charge futball-lábszárvédő

A biztonság ne akadályozzon meg abban, hogy a legjobb formádat hozd. Alacsony profilú fedést kínáló kemény merevítőjével ez a lábszárvédő a kényelem érdekében habszivacs hátrésszel is el van látva, így kényelmesen rúghatsz és passzolhatsz.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: DX4608-010