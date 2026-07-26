Nike Charge futball-lábszárvédő

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
A biztonság ne akadályozzon meg abban, hogy a legjobb formádat hozd. Alacsony profilú fedést kínáló kemény merevítőjével ez a lábszárvédő a kényelem érdekében habszivacs hátrésszel is el van látva, így kényelmesen rúghatsz és passzolhatsz.
Nike Charge
A biztonság ne akadályozzon meg abban, hogy a legjobb formádat hozd. Alacsony profilú fedést kínáló kemény merevítőjével ez a lábszárvédő a kényelem érdekében habszivacs hátrésszel is el van látva, így kényelmesen rúghatsz és passzolhatsz.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge