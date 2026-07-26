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Nike Charge futball-lábszárvédő - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Charge

Futball-lábszárvédő

27,99 €

A biztonság ne akadályozzon meg abban, hogy a legjobb formádat hozd. Alacsony profilú fedést kínáló kemény merevítőjével ez a lábszárvédő a kényelem érdekében habszivacs hátrésszel is el van látva, így kényelmesen rúghatsz és passzolhatsz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DX4608-010

Nike Charge

27,99 €

A biztonság ne akadályozzon meg abban, hogy a legjobb formádat hozd. Alacsony profilú fedést kínáló kemény merevítőjével ez a lábszárvédő a kényelem érdekében habszivacs hátrésszel is el van látva, így kényelmesen rúghatsz és passzolhatsz.

Termékadatok

  • 43% polipropilén (PP)/33% etilén-vinil-acetát (EVA)/17% poliészter/7% gumi
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: DX4608-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (4)

4.8 csillag

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Nike Charge futball-lábszárvédő

Nike Charge

27,99 €

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