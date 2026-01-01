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Nike Challenger szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak) - Smoke Grey/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Challenger

Szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúk)

29,99 €
Smoke Grey/Fekete
Psychic Blue/Anthracite

Mindig készen állsz a kihívásokra, ezért választod a megfelelő felszerelést. A Dri-FIT technológia és a hálós oldalsó panelek együtt vezetik el az izzadságot, és hűsítenek, amikor a játék igazán felpörög. Ráadásul a hátul elhelyezett, süllyesztett zsebben a telefonod nincs útban, mégis mindig kéznél van.


  • Megjelenített szín: Smoke Grey/Fekete
  • Stílus: IV6162-084

Nike Challenger

29,99 €

Mindig készen állsz a kihívásokra, ezért választod a megfelelő felszerelést. A Dri-FIT technológia és a hálós oldalsó panelek együtt vezetik el az izzadságot, és hűsítenek, amikor a játék igazán felpörög. Ráadásul a hátul elhelyezett, süllyesztett zsebben a telefonod nincs útban, mégis mindig kéznél van.

Előnyök

  • A könnyű anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyorsabb elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Az elasztikus derékrészt menet közben is meghúzhatod a gyorsan megköthető zsinórral.
  • A hátsó süllyesztett zsebnek köszönhetően magadnál tarthatod a telefonod anélkül, hogy értékes helyet foglalna el játék közben.
  • A hálós oldalsó panelek gondoskodnak a szellőzésről, amikor a játék felpörög.

Termékadatok

  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Smoke Grey/Fekete
  • Stílus: IV6162-084

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Challenger szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

    Nike Challenger

    29,99 €

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