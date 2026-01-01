Nike Challenger szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

Újrahasznosított anyagok
Nike Challenger
Szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúk)
Mindig készen állsz a kihívásokra, ezért választod a megfelelő felszerelést. A Dri-FIT technológia és a hálós oldalsó panelek együtt vezetik el az izzadságot, és hűsítenek, amikor a játék igazán felpörög. Ráadásul a hátul elhelyezett, süllyesztett zsebben a telefonod nincs útban, mégis mindig kéznél van.
- Megjelenített szín: Smoke Grey/Fekete
- Stílus: IV6162-084
Nike Challenger
Mindig készen állsz a kihívásokra, ezért választod a megfelelő felszerelést. A Dri-FIT technológia és a hálós oldalsó panelek együtt vezetik el az izzadságot, és hűsítenek, amikor a játék igazán felpörög. Ráadásul a hátul elhelyezett, süllyesztett zsebben a telefonod nincs útban, mégis mindig kéznél van.
Előnyök
- A könnyű anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyorsabb elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- Az elasztikus derékrészt menet közben is meghúzhatod a gyorsan megköthető zsinórral.
- A hátsó süllyesztett zsebnek köszönhetően magadnál tarthatod a telefonod anélkül, hogy értékes helyet foglalna el játék közben.
- A hálós oldalsó panelek gondoskodnak a szellőzésről, amikor a játék felpörög.
Termékadatok
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Smoke Grey/Fekete
- Stílus: IV6162-084
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 142 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Challenger