Nike Challenger szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

Mindig készen állsz a kihívásokra, ezért választod a megfelelő felszerelést. A Dri-FIT technológia és a hálós oldalsó panelek együtt vezetik el az izzadságot, és hűsítenek, amikor a játék igazán felpörög. Ráadásul a hátul elhelyezett, süllyesztett zsebben a telefonod nincs útban, mégis mindig kéznél van.

Megjelenített szín: Smoke Grey/Fekete

Stílus: IV6162-084