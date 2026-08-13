Nike Calm 2.0 férfipapucs

Élvezd a nyugodt kényelmet – bárhová is sodorjon a napod. A puha, mégis tartást adó habból készült papucs a minimalista dizájnnak köszönhetően zoknival és anélkül is kényelmesen hordható. A texturált belső talprésze pedig a helyén tartja a lábfejed.

Megjelenített szín: Linen/Linen/Linen

Stílus: IB0183-200