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Nike Calm 2.0 férfipapucs - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Férfipapucs

49,99 €
Linen/Linen/Linen
Fekete/Fekete/Fekete
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Élvezd a nyugodt kényelmet – bárhová is sodorjon a napod. A puha, mégis tartást adó habból készült papucs a minimalista dizájnnak köszönhetően zoknival és anélkül is kényelmesen hordható. A texturált belső talprésze pedig a helyén tartja a lábfejed.


  • Megjelenített szín: Linen/Linen/Linen
  • Stílus: IB0183-200

Nike Calm 2.0

49,99 €

Élvezd a nyugodt kényelmet – bárhová is sodorjon a napod. A puha, mégis tartást adó habból készült papucs a minimalista dizájnnak köszönhetően zoknival és anélkül is kényelmesen hordható. A texturált belső talprésze pedig a helyén tartja a lábfejed.

Előnyök

  • Az egyetlen darab habból készült, kontúros kialkításnak köszönhetően kényelmes és minden zavaró tényezőtől mentes viselet.
  • A texturált belső talprész gondoskodik a tapadásról, így nem mozdul el a lábfejed.
  • A külső réteg vízálló habból készült, amely könnyen tisztítható.
  • A gumi külsőtalp még csúszós felületen is kiválóan tapad.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Linen/Linen/Linen
  • Stílus: IB0183-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (263)

4.5 csillag

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

  • Small

    dylan243132104

    They're very comfortable but they fit really small.

  • Runs small

    Kristina795586271

    They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.

Nike Calm 2.0 férfipapucs

Nike Calm 2.0

49,99 €

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