Nike Calm 2.0 férfipapucs

Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Élvezd a nyugodt kényelmet – bárhová is sodorjon a napod. A puha, mégis tartást adó habból készült papucs a minimalista dizájnnak köszönhetően zoknival és anélkül is kényelmesen hordható. A texturált belső talprésze pedig a helyén tartja a lábfejed.
Nike Calm 2.0
Élvezd a nyugodt kényelmet – bárhová is sodorjon a napod. A puha, mégis tartást adó habból készült papucs a minimalista dizájnnak köszönhetően zoknival és anélkül is kényelmesen hordható. A texturált belső talprésze pedig a helyén tartja a lábfejed.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Small
dylan243132104
They're very comfortable but they fit really small.
Runs small
Kristina795586271
They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.
Nike Calm 2.0