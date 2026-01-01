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British & Irish Lions Nike Club hosszú cipzáras, kapucnis férfipulóver - Obsidian/Fehér

British & Irish Lions

Nike Club hosszú cipzáras, kapucnis férfipulóver

74,99 €
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A Nike Club hosszú cipzáras kapucnis pulóver, amelyet a kedvenc British & Irish Lions játékosaid viselnek a pályán kívül, puha anyagból és egyszerű utcai stílusban készült, így elég sokoldalú, és minden nap használható. Ez a hosszú, egészen az állig érő cipzárral felszerelt darab tökéletes extra réteg a hideg napokra.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IW8570-451

British & Irish Lions

74,99 €

A Nike Club hosszú cipzáras kapucnis pulóver, amelyet a kedvenc British & Irish Lions játékosaid viselnek a pályán kívül, puha anyagból és egyszerű utcai stílusban készült, így elég sokoldalú, és minden nap használható. Ez a hosszú, egészen az állig érő cipzárral felszerelt darab tökéletes extra réteg a hideg napokra.

Előnyök

Kapucnis pamutpulóver, amely egész évben kényelmes viselet. A normál szabást úgy alakítottuk ki, hogy lazán illeszkedjen a törzsnél, így könnyen rétegezhető.

Termékadatok

  • 80% pamut/20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IW8570-451

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    British & Irish Lions Nike Club hosszú cipzáras, kapucnis férfipulóver

    British & Irish Lions

    74,99 €

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