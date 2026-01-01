British & Irish Lions
Nike Club hosszú cipzáras, kapucnis férfipulóver
A Nike Club hosszú cipzáras kapucnis pulóver, amelyet a kedvenc British & Irish Lions játékosaid viselnek a pályán kívül, puha anyagból és egyszerű utcai stílusban készült, így elég sokoldalú, és minden nap használható. Ez a hosszú, egészen az állig érő cipzárral felszerelt darab tökéletes extra réteg a hideg napokra.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IW8570-451
British & Irish Lions
A Nike Club hosszú cipzáras kapucnis pulóver, amelyet a kedvenc British & Irish Lions játékosaid viselnek a pályán kívül, puha anyagból és egyszerű utcai stílusban készült, így elég sokoldalú, és minden nap használható. Ez a hosszú, egészen az állig érő cipzárral felszerelt darab tökéletes extra réteg a hideg napokra.
Előnyök
Kapucnis pamutpulóver, amely egész évben kényelmes viselet. A normál szabást úgy alakítottuk ki, hogy lazán illeszkedjen a törzsnél, így könnyen rétegezhető.
Termékadatok
- 80% pamut/20% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IW8570-451
Méret és fazon
- A modell mérete: XL, magassága: 188 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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British & Irish Lions