Brazília Strike Nike Dri-FIT kötött férfi futballrövidnadrág

Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A kifejezetten a feltörekvő futballcsillagoknak tervezett dizájnelemekkel ellátott, klasszikus, hagyományos fazon izzadságelvezető anyaggal párosul, így hűsen tart, és a képességeid finomhangolása közben is összeszedett maradhatsz.
Brazília Strike
A kifejezetten a feltörekvő futballcsillagoknak tervezett dizájnelemekkel ellátott, klasszikus, hagyományos fazon izzadságelvezető anyaggal párosul, így hűsen tart, és a képességeid finomhangolása közben is összeszedett maradhatsz.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Brazília Strike