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Brazília Strike Nike Dri-FIT kötött férfi futballrövidnadrág - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Újrahasznosított anyagok

Brazília Strike

Nike Dri-FIT kötött férfi futballrövidnadrág

47,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A kifejezetten a feltörekvő futballcsillagoknak tervezett dizájnelemekkel ellátott, klasszikus, hagyományos fazon izzadságelvezető anyaggal párosul, így hűsen tart, és a képességeid finomhangolása közben is összeszedett maradhatsz.


  • Megjelenített szín: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stílus: IB5916-381

Brazília Strike

47,99 €

A kifejezetten a feltörekvő futballcsillagoknak tervezett dizájnelemekkel ellátott, klasszikus, hagyományos fazon izzadságelvezető anyaggal párosul, így hűsen tart, és a képességeid finomhangolása közben is összeszedett maradhatsz.

Előnyök

  • A cipzáras oldalzsebekben biztonságosan tárolhatod a nélkülözhetetlen dolgaidat.
  • A hálós panelek könnyű szellőzést biztosítanak.

Termékadatok

  • Rugalmas derékrész
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stílus: IB5916-381

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

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    Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L

Brazília Strike Nike Dri-FIT kötött férfi futballrövidnadrág

Brazília Strike

47,99 €

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